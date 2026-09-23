Sequestrati 1600 chili di sigarette di contrabbando nel Napoletano, un arresto - Tuttoggi.info

NAPOLI (ITALPRESS) – Oltre 1.600 chilogrammi di sigarette di contrabbando sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in un deposito di Giugliano in Campania, nel Napoletano. Nell’operazione è stato arrestato un cittadino italiano di 52 anni. L’intervento è stato eseguito dai finanzieri del Gruppo Pronto Impiego Napoli, che durante un servizio di controllo hanno notato un furgone procedere ad alta velocità e imboccare improvvisamente una rampa di accesso a box seminterrati di un condominio. I militari hanno quindi sorpreso il conducente mentre prelevava da un box e caricava sul mezzo alcune casse di sigarette.

col5/gsl (Fonte video: Guardia di Finanza)