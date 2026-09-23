Tg Sport - 23/9/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Italia, scatta la Nations League contro il Belgio: il piano di Mancini
– Frattesi: “Mancini-bis scelta giusta, alla Lazio per Gattuso”
– Juventus, emergenza portieri dopo l’infortunio di Grabara
– Under 21, Baldini prepara la corsa agli Europei
– Ciclismo, trionfo Italia nella staffetta mista
– Motori, Hadjar rinnova con la Red Bull
– Sinner accelera per il rientro in Asia
– Napoli abbraccia l’America’s Cup
azn
– Italia, scatta la Nations League contro il Belgio: il piano di Mancini
– Frattesi: “Mancini-bis scelta giusta, alla Lazio per Gattuso”
– Juventus, emergenza portieri dopo l’infortunio di Grabara
– Under 21, Baldini prepara la corsa agli Europei
– Ciclismo, trionfo Italia nella staffetta mista
– Motori, Hadjar rinnova con la Red Bull
– Sinner accelera per il rientro in Asia
– Napoli abbraccia l’America’s Cup
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