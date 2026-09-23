Palermo, Di Natale "Virgo Lactans restituita alla città, orgogliosa" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “Si tratta della restituzione non soltanto di un capolavoro della scultura siciliana, ma soprattutto dell’inserimento in questa splendida cappellina, rivisitata da Padre Sergio Catalano e offerta alla fede e al culto di questa città”. Queste le parole della presidente della Fondazione Sicilia, Maria Concetta Di Natale, intervenuta nel corso della presentazione del restauro di ‘Virgo Lactans’ – la statua della Madonna del Latte – all’interno del Chiostro di San Domenico. “Un recupero importante del quale sono orgogliosa – ha proseguito -, un’iniziativa che si deve al Presidente Emerito Raffaele Bonsignore. Continuando su questa strada della Fondazione Sicilia sono felice di essere a questa presentazione”.

xi6/pc/mca3