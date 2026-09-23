La Cava Rossa ha ospitato la cultura contemporanea - Tuttoggi.info

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La Cava Rossa ha ospitato la cultura contemporanea

Redazione

La Cava Rossa ha ospitato la cultura contemporanea

Mer, 23/09/2026 - 20:16

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Si è chiusa con un bilancio positivo l’esperienza del 19 settembre alla Cava di Monte Pelato – Cava Rosa di San Terenziano, che ha visto Cantieri Culturali e Calar, insieme a Fuori dalle Scatole APS, portare cultura, arte, musica e partecipazione all’interno di uno dei luoghi più particolari del territorio, grazie alla collaborazione con GMP S.p.A. e al sostegno del Comune di Gualdo Cattaneo.

La giornata ha rappresentato una sfida importante: aprire eccezionalmente al pubblico un luogo produttivo e trasformarlo, nel rispetto della sua identità, in uno spazio capace di mettere in relazione cultura contemporanea, territorio, impresa e nuove generazioni.

Il programma ha alternato momenti culturali, artistici e musicali, coinvolgendo associazioni, professionisti, istituzioni e giovani, fino alla programmazione musicale firmata Calar.

“San Terenziano ci ha portato a lavorare all’interno di un contesto completamente diverso rispetto ai luoghi attraversati fino ad oggi. La risposta ricevuta ci rende particolarmente soddisfatti e rafforza la nostra volontà di continuare a costruire progetti capaci di mettere in relazione luoghi, cultura e nuove generazioni”, spiegano gli organizzatori di Cantieri Culturali, Calar e Fuori dalle Scatole APS.

Un ringraziamento particolare, da parte degli organizzatori, va al sindaco Enrico Valentini, al Comune di Gualdo Cattaneo e alle istituzioni coinvolte, “per aver creduto nel progetto e averne sostenuto la realizzazione e lo sviluppo”, e a GMP S.p.A. “per la fiducia e la disponibilità dimostrate e per aver aperto le porte della Cava Rosa, rendendo possibile un’iniziativa così particolare”.

L’esperienza di San Terenziano si inserisce in un percorso che ha già attraversato Villa del Colle del Cardinale, Palazzo Trinci, l’Anfiteatro Fausto Romano e l’Area Archeologica di Carsulae, continuando a sperimentare nuove forme di dialogo tra patrimonio, territorio e linguaggi contemporanei.

L’obiettivo è ora dare continuità a quanto costruito, facendo dell’esperienza della Cava Rosa l’inizio di nuove collaborazioni e progettualità sul territorio.

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