Hansjörg Künzel e ad Elke Menzel sono cittadini onorari di Marsciano - Tuttoggi

La cerimonia di conferimento ai cittadini tedeschi che si sono attivati a sostegno della popolazione di Marsciano si è svolta in Municipio

“Per essersi profusi, con grande impegno, senso di solidarietà e spirito umanitario, nella raccolta di fondi per l’acquisto e la consegna di dispositivi di protezione individuale e altri presidi sanitari che, durante le prime fasi della pandemia da Covid-19, essendo in loco di difficile reperimento, sono stati essenziali per garantire la sicurezza e la protezione della popolazione (particolarmente delle persone fragili) di tutto il territorio comunale”.

È questa la motivazione con cui il Consiglio comunale di Marsciano ha conferito la cittadinanza onoraria al dott. Hansjörg Künzel e alla moglie dott.ssa Elke Menzel, cittadini tedeschi che si sono attivati a sostegno della popolazione di Marsciano e di altri territori umbri attraverso l’associazione “To Italy with love” da loro stessi fondata e per la quale lavorano 7 volontari (https://www.to-italy-with-love.com/it/to-italy-with-love/).