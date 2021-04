Guida alla Costituzione in 12 mosse, dono agli studenti di Deruta - Tuttoggi

Il libro è una guida alla Costituzione attraverso la storia di 12 grandi Italiani che aiutano a capire i 12 principi fondanti della documento

“I giovani sono i cittadini di oggi e non di domani” Questa è la frase più indicate per presentare la pubblicazione “Italiani o it-Alieni?”, come giocare (in 12 mosse) la “Carta” della cittadinanza attiva, Edita da Fantasy edizioni e scritta da Roberto Alborghetti.

Il libro, è una interessante guida alla Costituzione attraverso la storia di 12 grandi Italiani che aiutano a capire ai ragazzi i 12 principi fondanti della nostra Carta Costituzionale. A donarlo agli studenti della scuola secondaria di primo livello è stato il comune di Deruta (assessorato alla Politiche sociali), consapevole dell’importanza di accompagnare i ragazzi verso una cittadinanza attiva che possa farli diventare cittadini consapevoli dei diritti e dei doversi e di cosa significa vivere in una democrazia. La pubblicazione è stata promossa da Avis Deruta e Azione Civica.

“Il primo giorno del rientro a scuola dei ragazzi, dopo il blocco recente delle lezioni in presenza per la pandemia – ha detto Michele Toniaccini sindaco di Deruta -, sarà consegnata loro questa pubblicazione, strumento utile a familiarizzare con la nostra Carta Costituzionale. L’obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi alle grandi questioni della vita attraverso la conoscenza dei diritti e dei doveri di uno stato democratico”. La pubblicazione raccoglie, in circa 80 pagine, tutte le parole e i concetti che un cittadino italiano non dovrebbe mai dimenticare.

“Scuola e comune da sempre lavorano in sinergia, proprio nell’interesse dei ragazzi – ha detto la Dirigente Scolastica Isabella Manni –, ogni cosa che viene proposta ai ragazzi è attentamente vagliata dal corpo docente. La pubblicazione sulla Costituzione oltre ad essere accattivante nella veste grafica, lo è nei contenuti, caratteristiche queste importanti che faranno diventare il libro utile al percorso di educazione civica che i ragazzi intraprendono nel corso degli anni di scuola”.