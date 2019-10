“Gufata” di Renzi, Salvini in ospedale per una colica: dimesso, torna in Umbria

Sarà stata l’invidia per il suo stomaco (capace di sopportare le cene a tante sagre) che gli aveva manifestato qualche ora prima Matteo Renzi confrontandosi con lui negli studi di Porta a Porta: Matteo Salvini ha avuto un malore, mentre era in viaggio alla volta di trieste per partecipare ai funerali dei due agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, uccisi nella sparatoria in questura del 4 ottobre.

Dopo l’atterraggio all’aeroporto di Ronchi, l’ex ministro dell’Interno, che aveva accusato forti fitte a un fianco, è stato portato all’ospedale San Polo di Monfalcone (Gorizia), dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, che avrebbero evidenziato una colica renale.

Salvini è stato quindi dimesso dall’ospedale. Dispiaciuto per l’assenza ai funerali a Trieste, ha però assicurato che sarà regolarmente in Umbria. Questo pomeriggio è atteso alle 18 a Corciano per un comizio davanti al Municipio e quindi alle 20,30 a Selci Lama per una cena con i propri sostenitori presso l’Osteria del Musicista. A cui magari dovrà ordinare una minestrina, dando retta, per una volta, a Matteo Renzi.

