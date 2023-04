A Gubbio la riproduzione del taccuino più piccolo del mondo, omaggio a Francesco di Giorgio Martini - Tuttoggi.info

L’evento, ad invito, è incentrato sulla presentazione dello studio e del progetto di ricostruzione in facsimile del manoscritto urbinate latino 1757, il “Libro degli schizzi di Francesco di Giorgio Martini”, proveniente dalla Biblioteca Urbinate e oggi custodito nella Biblioteca Apostolica Vaticana. Un sorprendente taccuino, ritenuto il più piccolo del mondo e comprendente una ricchissima raccolta di disegni e di note a mano impressi tra il 1478 ed il 1489, appartenuto al celebre pittore, scultore, architetto e trattatista la cui vicenda personale e professionale fu strettamente legata al Ducato di Urbino e in modo speciale alla figura di Federico da Montefeltro del quale sono in corso le celebrazioni del sesto centenario della nascita.

Le istituzioni eugubine hanno accolto di buon grado l’opportunità di dar vita ad un evento irripetibile, con tutti i crismi di un’esclusiva “soirée culturelle” incentrata su quest’opera che si articola in 400 pagine in formato 5,9×8 cm con oltre 1.200 disegni e schizzi, interamente rivestito in pelle di vitella con 2 chiusure in ottone e che prevede una tiratura limitata a 2.980 esemplari (tutti già assegnati) numerati e certificati dalla stessa Biblioteca Apostolica Vaticana.

A parlarne in quel Palazzo Ducale che proprio Francesco di Giorgio Martini progettò, per poi seguirne la costruzione nei decenni di presenza dei Montefeltro in città, saranno la direttrice della struttura Paola Mercurelli Salari, il vescovo Luciano Paolucci Bedini, il sindaco Filippo Stirati, l’assessore alla Cultura Giovanna Uccellani, il professore dell’Università degli Studi di Perugia Paolo Belardi e il presidente di Scrinium Ferdinando Santoro. A impreziosire l’appuntamento eugubino sarà la presenza dell’Ambasciatore della Repubblica Socialista del Vietnam, invitato a suggellare un proficuo gemellaggio culturale che inizia proprio a Gubbio.