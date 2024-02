Gubbio, il centrodestra compatto appoggia la candidatura a sindaco di Vittorio Fiorucci - Tuttoggi.info

Il centrodestra compatto, formato da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, raccogliendo con entusiasmo l’appello lanciato dal comitato Gubbio Civica, condivide e appoggia convintamente la candidatura a Sindaco di Gubbio di Vittorio Fiorucci

“Il centrodestra compatto, formato da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, raccogliendo con entusiasmo l’appello lanciato dal comitato Gubbio Civica, condivide e appoggia convintamente la candidatura a Sindaco di Gubbio di Vittorio Fiorucci.



Il profilo di Vittorio rappresenta la sintesi perfetta tra società civile e partiti politici. La sua forte appartenenza alla comunità eugubina, le competenze, le capacità manageriali e la predisposizione al dialogo aperto e non ideologico con il mondo civile, economico e associativo del territorio eugubino, garantiranno alla città quel cambiamento che si rende necessario dopo troppi anni di sinistra al potere.

Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, unitamente a Gubbio Civica, si sono già messi al lavoro per mettere a disposizione di Vittorio Fiorucci le proprie esperienze e individuare la squadra migliore, in termini di competenze e capacità, per affiancarlo in questo percorso. Solo attraverso l’impegno comune animato dall’amore per Gubbio, riusciremo nell’obiettivo di risollevare una città abbandonata a sé stessa, a causa dell’immobilismo e degli errori della sinistra. Una città che presenta problemi di vivibilità sotto molti punti di vista, con un tessuto economico e imprenditoriale in sofferenza, priva di quel sostegno efficace alle problematiche sociali che dovrebbe essere garantito da un’amministrazione degna di tale nome.

Il filo conduttore politico che lega Comune, Regione e Governo, garantito esclusivamente dalle forze di centrodestra, risulterà decisivo per rimettere al centro del progetto politico la nostra Gubbio e consentirle di riconquistare il posto che le spetta”.

Lega Gubbio, Fratelli d’Italia Gubbio e Forza Italia Gubbio