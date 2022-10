Guasto dell’acquedotto a Spoleto, riparato a tempo record - Tuttoggi

Pochi i disagi per la popolazione. I livelli dei serbatoi principali e secondari stanno lentamente recuperando l'esercizio ordinario

Il guasto all’acquedotto Argentina, la principale conduttura di acqua potabile sia per la Città di Spoleto che per alcuni comuni limitrofi come Castel Ritaldi e Campello sul Clitunno, è stata definitivamente risolto e il servizio di fornitura idrica sono tornati a livelli di normalità con disagi all’utenza molto limitati.

A confermarlo è una nota della VUS, il gestore dell’acquedotto che in questi giorni ha lavorato all’individuazione e chiusura dell’importante perdita d’acqua:

“La Valle Umbra Servizi Spa comunica che a seguito del guasto all’acquedotto principale dell’Argentina, l’erogazione dell’acqua sta tornando alla normalità.

I livelli dei serbatoi principali e secondari stanno lentamente recuperando le condizioni di

esercizio ordinario.

La situazione continua ad essere monitorata da parte dei tecnici della Valle Umbra Servizi Spa

e al momento non si riscontrano disservizi importanti”.