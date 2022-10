Spoleto, torna l'acqua | VUS ripara il guasto, autobotti San Venanzo e Baiano | FOTO - Tuttoggi

Nella zona sono presenti ben 3 condotte principali sia di distribuzione che adduzione e la

precisa localizzazione del guasto e della condotta interessata è stata possibile solo verso le ore

19.30. Le difficoltà incontrate sono state duplici: da un lato la profondità di posa delle tubazioni,

che si trovano ad oltre 4 metri sotto terra, e dall’altra la tipologia del terreno che ha costretto le

squadre a procedere alla blindatura degli scavi per garantire la sicurezza degli operatori.



Appena individuata la condotta interessata e l’entità del guasto sono state attivate tutte le

procedure di comunicazione previste dal protocollo e dopo un’intera notte di lavori senza sosta, questa mattina intorno alle ore 6:00 il Pronto Intervento Tecnico della Valle Umbra Servizi ha ultimato i lavori di riparazione alla conduttura principale dell’acquedotto Argentina, ripristinando il servizio.

Il ripristino del servizio e le autobotti

La condotta di adduzione principale dell’acquedotto, dalle ore 7:30 di oggi è dunque tornata ad alimentare il serbatoio principale di Montepincio. Per il pieno recupero dell’erogazione bisognerà però attendere i tempi di recupero di tutti i serbatoi di accumulo e in considerazione delle condizioni di criticità idrica, il ritorno alla normalità potrà essere garantito entro la mattinata di domenica 16 ottobre.

In attesa della completa riattivazione della fornitura, a disposizione degli utenti, sono state già rese operative le autobotti per il carico di acqua potabile, in due punti strategici dello spoletino:

la Farmacia Comunale Spoleto n 2 di via San Benedetto n.109 in località San

Venanzo e

Venanzo e il parcheggio del supermercato Coop in via Carlo Marx n.75 A a San Giovanni di

Baiano.

Saranno, inoltre, individuati altri punti secondo le necessità che si presenteranno nel

corso delle prossime ore.

Valle Umbra Servizi ha inoltre attivato tutte le risorse di emergenza disponibili per ripristinare tutto

quanto prima e diminuire i disagi per gli utenti che risiedono nei comuni di Spoleto, Campello

sul Clitunno e Castel Ritaldi.

Da VUS arrivano i ringraziamenti a tutti gli utenti per la collaborazione e la condivisione della notizia sui social network, con la raccomandazione di un uso parsimonioso dell’acqua, onde evitare inutili sprechi, e che si allunghino i tempi di ritorno a completo regime della fornitura.

Notizia in aggiornamento