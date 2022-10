Spoleto senza acqua per un guasto all'acquedotto | Scuole chiuse - Tuttoggi

Interessati anche i comuni di Campello sul Clitunno e Castel Ritaldi | Servizio garantito all'ospedale

A causa della rottura di una delle condutture dell’acquedotto dell’Argentina, è prevista l’interruzione del servizio idrico nell’intero Comune di Spoleto, con possibili interruzioni e cali di pressione nei comuni Campello sul Clitunno e Castel Ritaldi.

È in corso l’intervento dei tecnici di Valle Umbra Servizi che stanno operando sul posto per ripristinare il servizio. Purtroppo al momento non è possibile definire le tempistiche dell’intervento e, quindi, il ripristino stesso del servizio.