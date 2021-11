A Gualdo Tadino la boutique che veste i cani...come i padroni - Tuttoggi

Inaugurata oggi (27 novembre) in via Don Bosco l'originale casa di moda, l'idea è sottolineare il legame che unisce gli amici a 4 zampe ai loro proprietari attraverso gli outfit

Capi d’abbigliamento e accessori coordinati per cani…e padroni. Una casa di moda originale e forse unica, tutta al femminile, è stata inaugurata oggi pomeriggio (27 novembre) a Gualdo Tadino, in viale Don Bosco 21.

Si tratta di una boutique nata dall’intuizione di 4 donne – Ester, Valérie, Mara e Chiara, le cui iniziali dei nomi formano il nome dell’attività “Eva Machi” – che hanno realizzato un loro sogno: ideare e creare vestiti e accessori per cagnolini e i loro amici umani, sottolineando, attraverso gli outfit, il legame che li unisce, proponendo un prodotto italiano di alta moda e capi coordinati per gli uni e per gli altri.

Lo slogan “My pet my style” racchiude tutta la filosofia dell’azienda, raccontando il rapporto sempre più indissolubile tra gli amici a 4 zampe e i loro padroni, con la tendenza, ogni giorno più diffusa, a vestire i cani. Non solo per vezzo, ma perché molte razze, soprattutto quelle dei cagnolini di piccola taglia a pelo corto, soffrono molto il freddo, sia in casa che a passeggio.

E allora ecco una collezione e uno stile per cani in linea con quello dei proprietari, con maglioncini e cappottini caldi e impermeabili anti pioggia, ai quali l’azienda ha abbinato alcuni accessori uomo, donna, bimbo, bimba. E per i più “fashion” ci sono anche cappelli, accessori per capelli, borse e sciarpe.