Gualdo Cattaneo città delle mongolfiere: torna il Ballon Gran Prix

Oltre cento equipaggi da tutto il mondo attesi in Umbria

Gualdo Cattaneo si conferma ‘Città delle Mongolfiere‘: il borgo umbro è infatti pronto ad ospitare l’Italian International Balloon Gran Prix 2022’ il raduno più grande d’Italia, che l’amministrazione comunale ha voluto confermare ed implementare frutto di una grande collaborazione con l’organizzatore dell’evento Ralph Shawn. Una grande vetrina di livello internazionale per il territorio gualdese e le sue bellezze paesaggistiche che rappresenta un’opportunità tanto preziosa quanto strategica per contribuire alla crescita di un settore fondamentale per Gualdo Cattaneo e l’intero comprensorio: l’evento, come avvenuto in questi ultimi anni, si svolgerà infatti in sinergia con la Città di Todi.

Equipaggi da tutto il mondo

Quest’anno la manifestazione vedrà la partecipazione di oltre 100 equipaggi provenienti da ogni parte del mondo e prenderà il via Venerdi 29 luglio e resterà in calendario sino a domenica 7 agosto, confermandosi uno degli eventi Mongolfieristici più importanti sul palcoscenico internazionale.