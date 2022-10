Gruppo Grifo Agroalimentare a Eurochocolate, nuovi prodotti e sguardo rivolto ai giovani

Il presidente del Gruppo Grifo Agroalimentare, Carlo Catanossi, ha colto l’occasione per esprimere la soddisfazione di essere presenti alla kermesse del cioccolato, dove c’è la possibilità di incontrare tanti giovani consumatori rispetto ad altri eventi fieristici.

“Il Gruppo Grifo ha sempre avuto a cuore le giovani generazioni – ha raccontato Catanossi –. Chi è umbro ha bevuto almeno una volta nella vita il nostro latte, consumato i nostri formaggi o visitato i nostri stabilimenti. Sentiamo una grande responsabilità in questo senso, per questo ci impegniamo a produrre rispettando il benessere degli animali e delle persone e promuoviamo un dialogo e un confronto costante con le scuole. In questi ultimi due anni, a causa del Covid, abbiamo dovuto ridurre gli incontri con gli studenti, ma adesso ripartiremo coinvolgendo un numero importante di istituti e di quanti vorranno venire a visitarci”.

“La sfida che ci attende – ha aggiunto Catanossi – è sul fronte energetico. Stiamo ampliando il nostro parco solare e modificando il nostro modo di utilizzare l’energia all’interno dell’azienda, diversificando anche con altre fonti rispetto al gas metano, sempre nello spirito di essere sostenibili e rendere economica la produzione stessa. Non abbiamo in programma investimenti strutturali, quello che andava fatto e già stato tutto realizzato e poi non sarebbe comunque questo il momento migliore per farlo, mentre ci muoviamo sull’ammodernamento e la creazione di nuovi prodotti”.