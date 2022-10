Grifo in cerca di equilibrio tattico | Una scommessa per l’attacco

Il giovane attaccante in arrivo dalla Germania

Per l’attacco, reparto che nonostante l’abbondanza appare assolutamente sterile (con appena 4 reti all’attivo in 8 partite e due rigori sbagliati), si prova un’altra scommessa. Dall’estero danno infatti per concluso – anche se si attende l’ufficialità – l’accordo per il 19enne attaccante Ebnoutalib Younes. Classe 2003, forte fisicamente, si è svincolato al termine della scorsa stagione dal Rot Weiss di Francoforte, dove era arrivato dalle giovanili dell’SV Wehen. Un giocatore duttile (prima punta, ma può giocare anche esterno d’attacco) di cui in Germania si parla molto bene. Ma che per problemi ambientali non ha proseguito l’esperienza nella squadra di Francoforte.

L’idea è quella di aggregarlo alla prima squadra, anche per farlo tornare ad allenare in gruppo, ma Baldini è curioso di vederlo in allenamento insieme ai nuovi compagni della prima squadra.