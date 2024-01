Grande successo per il 15° Torneo di Natale “Città di Spoleto” - Tuttoggi.info

Nella sede del Palarota oltre 300 atlete di pallavolo si sono ritrovate a Spoleto da ogni parte del Centro Italia.

Al cospetto di un gremitissimo Palarota riempito in tutti i suoi 700 posti, la Premiazione finale delle squadre è passata di mano niente di meno che dallo storico ex Segretario mondiale degli arbitri Benito Montesi, seguito dal Vice-Sindaco Stefano Lisci che ringraziamo perché non ha mai mancato negli anni l’appuntamento con il nostro torneo, seguiti poi dalla graditissima partecipazione anche dell’Assessore Agnese Protasi e del Consigliere Federico Cesaretti, a confermare non solo il patrocinio ma anche il sostegno concreto del Comune di Spoleto verso un Torneo ritenuto ormai strategico anche per lo sport locale e la promozione turistica della città.

La società Volley Spoleto e il Presidente Mauro Storri ci tengono a ringraziare ancora una volta tutti i sostenitori e sponsor del Torneo, in particolare Fondazione CariSpo, la ConfEsercenti Spoleto-Valnerina, l’AVIS Spoleto, Agricola Brandimarte, la FIPAV Umbria e ovviamente il Comune di Spoleto. Un ringraziamento particolare va anche a tutti i giovani volontari spoletini, tutti appassionati di pallavolo, che hanno dedicato il loro tempo nell’organizzazione del torneo.

Questo successo non può che fare da trampolino di lancio e darvi appuntamento al prossimo 29° Torneo Internazionale di Pasqua “Città di Spoleto” dedicato sia al settore femminile che maschile, che si terrà il 28-29-30 marzo, e che porterà con sé grandi novità e maggiore spettacolo e divertimento per tutti gli amanti di questo splendido sport.