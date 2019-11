Grande festa per i 100 anni della scuola primaria “Giuseppe Garibaldi”

Un tricolore a illuminare l’intera facciata, tanti bambini in festa con bandierine e palloncini, alunni e insegnanti del presente e del passato tutti insieme per festeggiare un importante anniversario: sono iniziate così nel pomeriggio di ieri (mercoledì 20 novembre) le celebrazioni per il centenario della scuola primaria “Giuseppe Garibaldi”.

La cerimonia che ha dato il via ai festeggiamenti per il primo secolo di attività dell’istituto si è svolta nei giardini davanti all’edificio scolastico, alla presenza del dirigente scolastico del I Circolo Silvia Reali, del sindaco Luca Carizia e di altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale, della dirigente tecnica dell’Ufficio scolastico regionale Sabrina Boarelli e degli altri dirigenti scolastici del territorio umbertidese.

Ad allietare l’evento è stata la musica della Banda Città di Umbertide, diretta dal maestro Galliano Cerrini, i canti dei bambini del coro della scuola primaria “Garibaldi” (che hanno intonato un inno composto appositamente per i cento anni dell’istituto e l’Inno di Mameli) e la gioia degli alunni della scuola dell’infanzia “Garibaldi”, della primaria e della scuola dell’infanzia di Pierantonio. Uno dei momenti più emozionanti della manifestazione è stato quando la facciata della scuola si è magicamente illuminata di verde, bianco e rosso, un vero e proprio spettacolo di luci, che sarà possibile ammirare fino al termine del 2019.

Nel suo intervento la dirigente Reali ha voluto ringraziare le istituzioni, fondazioni, associazioni e aziende private che hanno contribuito all’organizzazione del centenario: “Si tratta di un evento straordinario e meraviglioso che ci siamo ritrovati a festeggiare tutti insieme”. La dirigente del I Circolo ha poi effettuato un breve excursus sulla storia dell’edificio: commissionato dal sindaco di allora, Francesco Andreani, venne progettato dal noto architetto Osvaldo Armanni. I lavori ebbero inizio nel 1914 e ultimati nel 1917. Durante gli anni della I Guerra Mondiale, l’edificio fu adibito a Ospedale Militare e venne restituito alla cittadinanza, riacquistando la sua destinazione originaria, nel 1919.

Carizia ha ricordato il grande valore che ha rappresentato la “Garibaldi” per intere generazioni di umbertidesi: “Questa scuola – ha detto – nel corso di un secolo è stato un punto di riferimento importante per tutta la nostra comunità e dovrà continuare a esserlo anche nei prossimi cento anni”. La festa si è poi spostata all’interno dell’edificio, con il taglio del nastro di due esposizioni, visitabili nelle giornate di sabato e domenica prossimi: una ripercorre attraverso significative fotografie di scolaresche l’intera storia della “Garibaldi”, l’altra è invece una mostra di alcuni quadri esposti nelle varie edizioni del Premio Fratta o realizzati da ex allievi della scuola. Infine il taglio di una torta celebrativa da parte della dirigente Reali, del sindaco Carizia e della dirigente Boarelli.

Le celebrazioni continueranno il 29 novembre alle 19 con la serata “Musical Food”. Il 5 dicembre, alle ore 17, si svolgerà una conferenza incentrata sulla storia dell’edificio alla quale prenderanno parte il responsabile dell’VIII Settore del Comune di Umbertide, Fabrizio Bonucci, l’architetto Eugenia Cecchetti, l’ingegner Antonio Avorio e Adriano Bottaccioli. Infine il 20 dicembre, alle ore 17, i festeggiamenti per il secolo della scuola termineranno con laboratori realizzati da docenti e da alunni di tutto il I Circolo.

