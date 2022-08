Godere Todi di notte, dal campanile di San Fortunato - Tuttoggi

Apertura straordinaria in notturna sabato 6 agosto. Si tratta del punto di osservazione più alto della città

Sabato 6 agosto, dalle 21:30 alle 23.30, apertura straordinaria in notturna del campanile del Tempio di San Fortunato, il punto più alto della città, già accessibile in orario diurno con la gestione di CoopCulture. L’evento è stato deciso per arricchire il programma già molto intenso della Notte Bianca dei bambini e della famiglia e di Calici di Stelle, che animeranno il centro storico di Todi, in particolare la piazza e la sommità del parco della Rocca, dove è prevista un’osservazione del cielo con telescopi assistita da esperti astronomi dell’associazione “Paolo Maffei”.

Il Campanile quattrocentesco, pertinente alla chiesa di San Fortunato, svetta sul fianco sinistro dell’edificio religioso. Corso da lesene e ornato da archetti, è sormontato da una cuspide piramidale che culmina con un’aquila in bronzo, simbolo della città. All’interno della cella campanaria sono conservate cinque campane, due del Seicento, una del Settecento ed una quinta, detta “di Jacopone”, datata 1286.