Giro d’Italia, Terni si tinge di rosa | Ecco la tappa Terni-Fossombrone

Giro d'Italia, presentata la tappa Terni-Fossombrone. Attesa per la notte rosa. Tutte le iniziative per la tappa del Giro

“Dopo 28 anni dalla vittoria in volata di Mario Cipollini in Corso del Popolo, il Giro d’Italia torna a Terni”. Lo farà con la partenza dell’ottava tappa, in programma per sabato 13 maggio, la Terni-Fossombrone.

Questa mattina, 27 marzo, l’evento sportivo, che prevede una importante serie di eventi collaterali con l’obiettivo di valorizzare la città di Terni e il suo territorio, è stato presentato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Spada.

Giro D’Italia, sindaco Latini “Emozionato”

“Sono molto emozionato nel presentare questo evento – ha detto il sindaco Leonardo Latini – non solo perché la data in cui si svolgerà, il 13 maggio, lo fa diventare una specie di suggello della nostra amministrazione, a conclusione del mandato amministrativo, ma proprio per il significato che riveste. Fin dall’inizio del mandato abbiamo infatti creduto e puntato sullo sport come grande attrattore per il nostro territorio: la tappa del Giro d’Italia è un tassello importante di questa strategia che ha già portato risultati significativi nell’incremento delle presenze nel ternano e altri ne porterà a breve. Ricordo, sempre restando nel ciclismo, l’organizzazione della tappa della Tirreno-Adriatico e poi gli europei e i mondiali di scherma paralimpica che Terni si appresta ad ospitare, oltre alle tantissime gare podistiche, pongistiche, di tiro con l’arco e di molti altri sport popolari che si svolgono in città. Molto abbiamo investito per questo sulle infrastrutture sportive, a cominciare da un grande palasport che Terni non ha mai avuto, ma anche sugli impianti di quartiere, per lo sport di base e sul Camposcuola, oltre che per gli sport outdoor a Cesi, grazie al bando borghi, e alla Cascata. Credo che questa sia la direzione giusta anche per i prossimi anni e per questo ci tengo a sottolineare che la promozione che lo sport darà a Terni anche tramite il giro d’Italia fa parte di una strategia molto ampia”.

Il sindaco Latini ha quindi ringraziato la Regione Umbria e la Fondazione Carit per il finanziamento dell’evento e per aver condiviso le politiche di promozione del territorio ternano e RCS per aver fortemente creduto nella città di Terni.