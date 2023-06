Giovani e lavoro, debutto per Cifre con il vescovo Sorrentino

All'incontro anche il segretario regionale Cisl Manzotti

“Il domani lavora oggi. Politiche attive per valorizzare il lavoro giovanile“, questo il tema e titolo dell’incontro organizzato dall’Associazione CIFRE che si terrà mercoledì 21 giugno 2023 alle ore 17, presso la Sala Battenti dell’Istituto San Carlo di Foligno.

Gli ospiti

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Foligno Stefano Zuccarini e del Vescovo di Foligno Mons. Domenico Sorrentino, la scaletta dell’incontro prevede una relazione introduttiva tenuta da Paola Nicastro, Direttore ARPAL Umbria. Seguiranno gli interventi, in stile tavola rotonda, di: Simone Cascioli (Direttore Generale Confindustria Umbria), Angelo Manzotti (Segretario Generale CISL Umbria), Paolo Biscarini (Presidente Consulenti del Lavoro Provincia di Perugia), Ferruccio Beretta (Responsabile politiche attive UMANA Umbria), Francesca Di Maolo (Coordinatore Pastorale sociale Conferenza Episcopale Umbra). Sarà lasciato poi un congruo spazio a domande, testimonianze e interventi da parte del pubblico.

Emanuele Sfregola, Presidente di CIFRE, afferma che “si parlerà di giovani e lavoro, tema centrale per il futuro dell’Umbria e dell’Italia. Il dibattito ruoterà quindi intorno alle politiche (regionali, in particolare) di inserimento nel mondo del lavoro per i giovani, alle difficoltà di incontro tra domanda e offerta di lavoro, al ruolo del sistema scolastico e universitario nel creare i profili professionali richiesti dal mercato. L’obiettivo dell’evento è realizzare un momento di confronto pubblico e offrire alla cittadinanza informazioni sul tema trattato, in modo che possano emergere anche idee, proposte e soluzioni ai problemi“.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini, alle organizzazioni sociali, politiche, culturali ed economiche del territorio.