Giovane molesto senza biglietto, poi aggredisce il controllore

La polizia è intervenuta a Corciano, dove il 19enne è stato fermato e denunciato per aggressione e interruzione di pubblico servizio

Giovane molesto sul mezzo pubblico, poi aggredisce il controllore: denunciato per violenza a un incaricato di pubblico servizio e per interruzione di pubblico sevizio. E’ avvenuto a Corciano, in via Gramsci, dove Gli agenti della polizia di Stato di Perugia, a seguito di richiesta di aiuto pervenuta da parte del personale della società del trasporto pubblico, sono intervenuti per la presenza di una persona molesta – priva di biglietto – che, nel tentativo di guadagnare la fuga, aveva aggredito l’addetto al controllo dei passeggeri, ostacolando il normale prosieguo del servizio pubblico.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno identificato il ragazzo – classe 2003 – e sentito il richiedente. Quest’ultimo ha raccontato che il 19enne, all’atto del controllo, dopo aver dichiarato di essere sprovvisto del titolo di viaggio, lo aveva spintonato violentemente tentando di forzare le porte del mezzo. Grazie all’intervento di due colleghi era poi riuscito a contenerlo e a farlo scendere alla fermata successiva.