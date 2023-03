Giornate dantesche, ecco il programma

I concorsi

Ai giovani delle scuole medie della città saranno dedicate due giornate di incontri laboratoriali a tema dantesco mentre ai ragazzi delle scuole superiori è dedicato il concorso “Commediando”, che si è allargato fino a coinvolgere le scuole non solo di Foligno ma della Regione. Sempre alle scuole è dedicato il concorso “Una terzina per Foligno: gli studenti hanno scelto la loro terzina dantesca preferita e due ragazzi saranno premiati per la motivazione che hanno accompagnato alla scelta dei versi. Le Giornate dantesche 2023 si concluderanno nella serata del 6 aprile con un concerto all’Auditorium San Domenico. Durante tutto il periodo delle celebrazioni torneranno le più significative terzine dantesche lungo le vie del centro storico.