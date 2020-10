‘Giornate dantesche’: conferenza con Alberto Casadei

Prosegue il programma delle “Giornate Dantesche” di Foligno con la conferenza “I misteri della Divina Commedia” con Alberto Casadei, in programma venerdì 23 ottobre, dalle 17. La conferenza potrà essere seguita on line sulla pagina facebook del Digipass di Foligno.

Casadei, chi è

Casadei, docente di letteratura italiana all’università di Pisa, è critico letterario e autore di diverse pubblicazioni tra cui “Dante. Storia avventurosa della Divina commedia dalla selva oscura alla realtà aumentata”. Il libro, pubblicato nel 2020, si è rilevato un successo editoriale.

Concorso all’Istituto Scarpellini

L’Istituto Economico ‘Scarpellini’ si è aggiudicato il concorso “Commediando”, promosso nell’ambito delle “Giornate Dantesche” in collaborazione con l’assessorato all’istruzione. Vi hanno partecipato i 5 istituti superiori della città con un video che proponeva la libera interpretazione del primo canto dell’Inferno. Lo ‘Scarpellini’ si è aggiudicato 500 euro in libri. Anche gli altri istituti superiori hanno ricevuto premi in libri.