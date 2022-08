Giornate dell'artigianato storico, la storia continua con "Prato 1865" | Programma - Tuttoggi

Ripartenza quindi, all’insegna dei suoni e dei colori dei vari mestieri: fabbro, calzolaio, arcaio, vetraio, armiere, pittore, filatrice, ricamatrice e tanti altri; verrà inoltre allestito il “mercatino” e tutto sarà contornato dalla presenza degli artisti itineranti, come musici, trampolieri e danzatrici che andranno a proporre gli spettacoli per i vicoli del rione. Le “taverne 2.0“, dove si potrà degustare piatti della tradizione (e non) saranno quelle de l'”Accademia Hostaria” e del “Boccon Divino”.

Nel programma generale della manifestazione si potrà ammirare e riscoprire alcuni tesori e patrimoni di altissimo valore del centro storico, a partire dalla Pinacoteca, passando per il Museo Diocesano, Duomo e la Torre Civica, attraverso convenzioni per l’ingresso ad un prezzo ridotto per tutto il mese di settembre. Sarà inoltre possibile apprezzare la mostra di pittura e icone dell’artista Raffaello Bongini, in arte “Ciocka” presso il Museo della Rotonda situato nell’omonima Via al civico 12.

“Per tutto l’impegno profuso, rivolgo il mio più sentito grazie a tutti i volontari, membri e simpatizzanti della Società Rionale Prato, ai sostenitori e sponsor, all’Amministrazione Comunale, che attraverso il coordinato sostegno ci hanno permesso di realizzare una manifestazione volta a tutta la collettività”, ha concluso il Presidente Duchi.

Programma

Gli spettacoli itineranti si svolgeranno in prevalenza in piazza Gabriotti, piazza del Garigliano e le vie del rione

Giovedì 1 Settembre

ore 19 apertura ristori

ore 21 teatro marionette, piazza Gabriotti

Venerdì 2 settembre

ore 19 apertura ristori, mercato botteghe artigiani e spettacolo giullari itineranti.

Sabato 3 settembre

ore 10 apertura mercato e botteghe artigiani

ore 12,30 apertura ristori

ore 17 Via San Florido, inaugurazione manifestazione

ore 20-24 gran galà artisti (presso scalinata Duomo)

Domenica 4 settembre

ore 10 apertura mercato e botteghe artigiani

ore 12,30 apertura ristori

ore 20-23 il saluto degli artisti presso la scalinata del Duomo