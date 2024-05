Giornata Ecologica a Fossato di Vico, studenti raccolgono oltre un quintale di rifiuti abbandonati - Tuttoggi.info

La 14^ edizione è stata organizzata dal circolo Acli "Ora et Labora", in collaborazione con il Comune di Fossato di Vico, l’Istituto comprensivo di Sigillo e la ditta Ge.S.Eco

Si è svolta ieri (6 maggio) la 14^ Giornata ecologica organizzata dal circolo Acli “Ora et Labora”, in collaborazione con il Comune di Fossato di Vico, l’Istituto comprensivo di Sigillo e la ditta Ge.S.Eco.

Sono stati coinvolti gli alunni di tutte le classi della Secondaria di primo grado e della 4° della scuola Primaria dell’Istituto P. Vannucci di Fossato che, seguendo un percorso tra alcune vie della zona fra borgo e atazione, hanno raccolto oltre un quintale di rifiuti abbandonati.

Un dato che dimostra ancora criticità ma che, come sottolineato nell’incontro di fine mattinata dal prof. Sante Pirrami, è decisamente in miglioramento. Nelle scorse edizioni era infatti di oltre il doppio il peso dei rifiuti raccolti. I materiali più frequenti sono soprattutto contenitori di plastica, pacchetti di sigarette, bottiglie in vetro e carte di manifesti.

Prima di dare la parola all’esperto di tematiche ambientali Walter Rondolini delle Acli di Perugia, Pirrami ha voluto ringraziare i ragazzi che hanno dimostrato impegno e senso civico, il corpo docente intervenuto, la dirigente dell’istituto comprensivo Rosa Goracci, i vigili urbani del comprensorio che hanno garantito la sicurezza durante tutto il percorso e la ditta Ge.S.Eco. da sempre in prima linea nel sostenere l’iniziativa.

Rondolini ha ricordato come questi eventi, ormai ben consolidati, sono “decisivi per seminare sensibilità civica ed ambientale nei ragazzi. In questo modo si passa seriamente dalle parole ai fatti. Il fatto che, anno dopo anno la quantità di rifiuti recuperati durante la raccolta stia lentamente calando, è un buon segnale e testimonia che il messaggio che le Acli vogliono veicolare ha fatto breccia. I comportamenti virtuosi devono partire dal quotidiano, divenendo buone abitudini”.