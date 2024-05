Follia a 50 metri dal Commissariato, tenta di investire giovane e scappa | Fuggitivo fermato dopo caccia all'uomo - Tuttoggi.info

L'uomo ha inseguito un ragazzo con la chiara intenzione di metterlo sotto con l'auto nei pressi del bar di fronte alla Questura tifernate | Un Vasto spiegamento di forze di Polizia ha rintracciato il fuggitivo a Umbertide, l'uomo è accusato di tentato omicidio

Un altro pomeriggio di follia, quello di ieri (24 maggio), a Città di Castello, dove proprio davanti al Commissariato di Polizia un’auto ha tentato di investire un uomo.

Da quanto emerso alla guida della vettura c’era un uomo di origini albanesi che, per motivi ancora tutti da chiarire – pare ci sia stata una vecchia ruggine tra i due – , all’altezza del bar di fronte alla Questura, ha inseguito un ragazzo egiziano con la chiara intenzione di metterlo sotto più volte, tra lo stupore e la paura generale dei presenti.

Il trambusto ha ovviamente richiamato l’attenzione degli agenti, a meno di 50 metri dal luogo del fatto. A quel punto però il conducente dell’auto è andato in fuga sfrecciando a tutta velocità verso la E45. Subito dopo è partita la caccia all’uomo, che ha visto coinvolte tutte le volanti e gli uomini a disposizione (i poliziotti hanno infatti “disertato” in blocco il tradizionale torneo di calcio del Rotary, in programma lo stesso pomeriggio).

Il vasto spiegamento di forze, dopo poche ore, ha permesso di individuare il fuggitivo ad Umbertide. L’uomo è stato arrestato e riportato in commissariato in stato di fermo. Nella notte sarebbe stata pure perquisita la sua abitazione. Per ora l’accusa certa è quella di tentato omicidio ma nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli.