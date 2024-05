Tutto pronto per il Memorial “Luca Coscioni”, oltre 230 atleti al via - Tuttoggi.info

Domenica 26 maggio attesi podisti da tutta Italia per la manifestazione intitolata al ricercatore orvietano scomparso nel 2006, in gara anche due podisti di 80 anni | La madre Anna “Dalla sua sofferenza è nata tanta gioia e speranza”

Domenica 26 maggio a Ciconia torna il Memorial di atletica leggera “Luca Coscioni”. La 14^ edizione della manifestazione intitolata al ricercatore e atleta orvietano malato di Sla scomparso nel 2006 a soli 38 anni, quest’anno valida come Campionato italiano individuale Master 5 chilometri su strada.

L’iniziativa, organizzata dall’Atletica Libertas Orvieto con la collaborazione dell’Associazione “Luca Coscioni – Per la libertà di ricerca scientifica”, Comune di Orvieto, Fidal Umbria e Comitato regionale Umbria del Coni, vedrà oltre 230 atleti provenienti da tutta Italia, attesi ai nastri di partenza dopo il ritrovo allo stadio “Luigi Muzi”: si comincia dalle 9,30 con la categoria SM55. A seguire le categorie SF35, SM45 e SM50, SM35 e SM40. In gara anche due podisti di 80 anni.

“L’auspicio – ha detto Francesco Verduca dell’Associazione Luca Coscioni – è che si possa in futuro organizzare una maratona in ricordo di Luca“. “Da una sofferenza di un uomo è nata tanta gioia – ha commentato Anna, mamma di Luca – da una parte un’associazione che ha creato una speranza per tante persone malata, dall’altra la gioia della gioventù di poter partecipare a un evento sportivo. Luca voleva vivere, ha lasciato una speranza a tutti noi, ha combattuto battaglie che servono a tutti quanti, dall’aborto alla liberta di ricerca scientifica passando per l’eutanasia. Diceva sempre: io voglio il miracolo della scienza, non voleva accanimento terapeutico. Sono orgogliosa di mio figlio e per quanto mi manchi maledettamente ho la gioia e l’orgoglio di sapere che ha lasciato un segno indelebile“.

La gara si svolgerà con due partenze: la prima alle 9.30 e la seconda alle 10.45.

1° partenza

S.71 km. 36+600 loc. La Svolta alle 09.30

Viale dello Stadio

Immissione a destra sulla strada comunale Variante Ponte Pertini

Immissione a sinistra sulla S.S.71 Via Monte Peglia

Immissione a sinistra sulla S.S.71 Via dei Tigli

Arrivo in Viale dello Stadio alle ore 10.15 circa

2° partenza

S.71 km. 36+600 loc. La Svolta alle 10.45

Viale dello Stadio

Immissione a destra sulla strada comunale Variante Ponte Pertini

Immissione a sinistra sulla S.S.71 Via Monte Peglia

Immissione a sinistra sulla S.S.71 Via dei Tigli

Arrivo in Viale dello Stadio alle ore 11.15 circa

Il Settore Polizia locale e Mobilità ha emesso un’ordinanza che dispone: a partire dalle 9.30 di domenica 26 maggio 2024, ora di inizio della competizione, fino alle 11.15 e comunque fino al termine della stessa, sarà interrotta la circolazione veicolare lungo tutto il percorso di gara Dalle 9.30 alle 11.15 i bus di linea del trasporto pubblico locale faranno capolinea in Viale della Svolta nei pressi della piscina comunale. Tenuto conto che la competizione si svolgerà prevedendo due partenze, la circolazione veicolare lungo tutto il percorso sarà riaperta a tutti i veicoli orientativamente tra le 10.15 e le 10.45.