Scontro tra auto lungo viale Europa, una si ribalta | Conducente in ospedale - Tuttoggi.info

Ad avere la peggio è stato l'uomo alla guida dell'auto ribaltata, rimasto però sempre cosciente | La strada è stata chiusa per almeno un'ora

Brutto incidente, intorno alle 19 di oggi (24 maggio), in viale Europa, a Selci Lama (San Giustino), proprio tra lo stabilimento Nardi e il distributore IP.

A scontrarsi sono state due auto, una delle quali si è addirittura ribaltata. Da quanto emerge la Fiat Panda che stava sopraggiungendo, in direzione Città di Castello, non avrebbe fatto in tempo ad evitare la Citroen, a quanto pare intenta in un’inversione nello spiazzo di un negozio. Ma le cause dell’incidente sono ancora tutte da accertare.

Ad avere la peggio è stato ovviamente il conducente dell’auto ribaltata, fortunatamente rimasto sempre cosciente ma con un brutta ferita alla testa. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, 118 e Polizia locale. L’ambulanza, dopo l’aiuto dei pompieri ad estrarre l’uomo – un 60enne -, ha portato quest’ultimo in ospedale. Nessun graffio ma tanto spavento per il 20enne alla guida della Panda.

La strada è stata chiusa per oltre un’ora per permettere ai vigili del fuoco di pulire la carreggiata dai detriti. La Citroen è stata spostata – spinta a meno – dagli stessi pompieri a lato del viale.