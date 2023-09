Giornata dello Sport, ad Assisi un centinaio di ragazzi protagonisti | Foto - Tuttoggi.info

Sono stati un centinaio i giovanissimi dai 5 ai 14 anni che hanno partecipato alla prima giornata dello sport organizzata dal consiglio Comunale dei ragazzi di Assisi, la “mini” amministrazione composta dai ragazzi di diverse scuole di tutto il territorio comunale. La giornata – che ha visto la presenza dell’assessore Veronica Cavallucci – era dedicata agli sport meno conosciuti e l’obiettivo era proprio quello della promozione.

“La giornata è stata semplice, ma molto significativa e per noi ragazzi è stato molto importante portare a compimento questo evento, il raggiungimento di un obiettivo che ci eravamo prefissi già dal primo consiglio”, spiega la minisindaco Benedetta Battistelli. L’assessore allo sport Stefano Fabbri ha presentato le varie discipline in mostra durante la giornata: ginnastica ritmica, con un’esercitazione tecnico pratica, seguita dal karate, con esercizi di Kumite e kata, poi il Dodgeball e per concludere, un’esibizione di pattinaggio a rotelle. A fine giornata i partecipanti hanno provato il dodgeball, una sorta di palla avvelenata giocata a livello professionistico.