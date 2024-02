Giocare a tennis in un click, presentata nuova app per prenotare i campi del Centro Belvedere - Tuttoggi.info

Attivata da Polisport permetterà di prenotare e pagare con lo smartphone, a tariffe invariate, una partita negli impianti comunali tifernati

Nella “Città dello Sport”, con i suoi 14 mila praticanti, da oggi si potrà giocare a tennis con un click, grazie all’“AppSport” appena attivata da Polisport, che permetterà a chiunque di prenotare e pagare, a tariffe invariate, una partita negli impianti comunali del Centro Belvedere, attraverso uno smartphone o un tablet.

“Una modalità di fare sport moderna e indispensabile al giorno d’oggi, un servizio in più per tutti gli sportivi di Città di Castello”, hanno sottolineato il sindaco Luca Secondi e l’assessore allo Sport Riccardo Carletti nella conferenza stampa di presentazione, ieri (3 febbraio), del nuovo servizio di Polisport e dell’attività del Circolo Tennis Città di Castello.

“Si tratta di un contributo importante a tutto il movimento del tennis della nostra città, che con servizi come l’app, ci auguriamo possa coinvolgere ancora di più i giovani e invogliare a giocare tanti appassionati del territorio, in un momento in cui imprese come quella di Sinner creano entusiasmo e interesse per questa disciplina”, ha aggiunto Carletti, insieme all’amministratore unico di Polisport Stefano Nardoni, con il responsabile del Tennis Lorenzo Campanelli e il coordinatore del progetto “AppSport” Francesco Gennari, la presidente del Circolo Tennis Gioia Calagreti e il direttore sportivo Alfredo Cenciarini.

Scaricabile da smartphone o tablet (sia Android, sia IOS), “AppSport” viene già utilizzata per le attività di acquafitness di Polisport e offre l’opportunità a chi vuol giocare a tennis di consultare quotidianamente la disponibilità dei tre campi al coperto del Centro Belvedere (più avanti con la stagione più calda anche del quarto terreno di gioco all’aperto) per i 7 giorni successivi.

Comunicando al front-office di Polisport il proprio indirizzo mail, è possibile ricevere le credenziali per utilizzare il sistema in autonomia. La prenotazione può avvenire anche dal front-office con l’assistenza di un operatore. Il pagamento può essere effettuato tramite la piattaforma GX PAY (sistema Stripe) o attraverso la sport card Polisport con credito sufficiente per il servizio richiesto, che può essere ricaricata anche online.