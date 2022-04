Gara3 Perugia – Modena: Sir Dr Jekyll o Mr Hyde? | Esito ricorso Leal

La sfida tra Sir e Leo Shoes in diretta su Raisport alle 20.30 | Leon chiama i tifosi: tutti al PalaBarton con la maglia bianca

Sarà una Sir in versione Dr Jekyll o Mr Hyde quella che questa sera (ore 20.30) ospiterà Modena per Gara3 delle semifinali Scudetto? E’ quello che si chiedono i tifosi, alla luce di quanto accaduto nelle prime due gare di questa serie contro i Canarini. Nel primo match Block Devils praticamente incapaci di opporre un’adeguate difesa ai colpi di Nimir e Ngapeth. A Modena, con un Colaci perfetto in ricezione e un muro a tratti invalicabile, i ragazzi di Grbic hanno ritrovato le due fasi, grazie anche alla ritrovata efficacia dai 9 metri.

L’esito del ricorso sulla squalifica di Leal

Né può spiegare la diversa inerzia dei due match l’assenza, in Gara2, di Leal, squalificato dopo il tentativo di colpire Travica con un calcio al termine del match del PalaBarton. Certo, stiamo comunque parlando di uno dei giocatori più efficaci al mondo nell’attaccare le palle alte. E per Giani, averlo o non averlo in campo, cambia molto.