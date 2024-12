Gang terrorizza anche bambini e maestre, via dall’asilo di Castel del Piano

Via dall’asilo “L’Albero di tutti” di Castel del Piano. Da questa mattina bambini e maestre saranno trasferiti all’asilo “Cinque granelli” di San Sisto.

Un trasferimento, che si spera sia temporaneo e di breve durata, alla luce degli atti che hanno visto protagonisti gang di giovani che hanno impaurito i bambini e le maestre, ma anche le famiglie che frequentano le attività del complesso.

I gravi casi di presunti furti e minacce a scopo di estorsione subiti da esercenti e clienti della zona, unitamente a gesti che hanno profondamente turbato i bambini, hanno reso necessario spostare le lezioni dell’asilo dalle attività ludiche ed educative che si svolgevano nel complesso “L’Albero di tutti”, destinato ai minori, ma anche alle famiglie.

Ma dopo “gli allarmanti e specifici episodi”, come si legge nel provvedimento del Comune, si è ritenuto opportuno spostare l’asilo momentaneamente a San Sisto, non ritenendo “L’Albero di tutti” un luogo idoneo per svolgere le attività didattiche destinate ai piccoli, sino a quando non verranno concluse le indagini e fatta piena luce sui fatti segnalati e denunciati.

(foto generica di archivio)