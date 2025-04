Tesla, utili crollano e Musk prepara addio a Trump - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Tesla fa flop e Elon Musk si prepara a dire (quasi) addio a Donald Trump per tornare in ufficio. La casa automobilistica del magnate, punto di riferimento dell’amministrazione del nuovo presidente, ha registrato nel primo trimestre utili per 409 milioni di dollari, in calo del 71% rispetto ai risultati dell’anno precedente: il risultato è nettamente inferiore rispetto alle stime degli analisti.

L’azienda, che ha avvertito che la domanda potrebbe essere influenzata in particolare da un “cambiamento della sensibilità politica”, ha realizzato un fatturato di 19,33 miliardi di dollari (-9% su base annua) e un utile netto di 409 milioni (-71%). La previsione consensuale degli analisti di FactSet era rispettivamente di 21,13 miliardi e 1,44 miliardi.

Musk prende atto dei numeri e annuncia novità. Il numero 1 del Doge, il Dipartimento per l’efficienza governativa, da maggio ridurrà “significativamente” il suo lavoro per l’amministrazione Trump per tornare concentrarsi su Tesla. “Probabilmente il prossimo mese, il mio tempo dedicato a Doge diminuirà significativamente”, ha dichiarato Musk durante una conference call sui risultati finanziari dell’azienda.

Glli analisti mettono in guardia dal rischio di danni al marchio dovuti al lavoro di Musk nella macchina governativa di Trump: il Doge, sin dall’inizio del mandato del presidente, si è distinto per l’attività finalizzata all’individuazione di sprechi e frodi, con tagli massicci e licenziamenti di dipendenti. Le operazioni condotte dal Doge hanno avuto un impatto evidente sull’opinione pubblica, strutture e concessionari Tesla sono stati oggetto di attacchi considerati alla stregua di atti terroristici dalle autorità.

Trump, che ha mostrato più volte solidarietà nei confronti di Musk e ha anche acquistato una Tesla, nelle scorse settimane ha smentito le voci relative ad un imminente addio improvviso del suo ‘partner’: “Elon sta facendo un lavoro fantastico, tornerà a dedicarsi alle sue aziende quando avrà finito qui”. Il momento, a quanto pare, è quasi arrivato.