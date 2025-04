Elezioni Rsu Comune di Torgiano, seggi nelle stanze degli assessori: scatta il ricorso

La Fials ha presentato ricorso alla commissione elettorale presso il Comune di Torgiano contro l’esito delle elezioni per le Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie). Elezioni che hanno visto assegnare un seggio ciascuno alla Cgil, alla Cisl e alla Uil.

Le urne elettorali, secondo quanto contestato, allestite nelle stanze di due assessori, non sarebbero state sigillate tra la chiusura e la riapertura delle operazioni di voto nelle tre giornate. Locali ai quali hanno potuto accedere gli assessori in questione ed i dipendenti della polizia locale, che hanno le chiavi di tutte le stanze, due dei quali risultavano anche in lista.

La Fials contesta la disapplicazione dell’accordo decentrato in materia di composizione della Rsu comunale.

Inoltre, il sindacato contesta la mancata esclusione dalla lista della Uil di un responsabile dell’Area vigilanza, dipendente con qualifica dirigenziale e quindi, secondo la Filas, non candidabile proprioin quanto equiparabile a un dirigente.

Da qui la richiesta di escludere la lista della Uil e di attribuire il seggio in Rsu alla Fials, arrivata dietro la Uil di un voto.