Papa Francesco, da oggi omaggio dei fedeli alla salma a San Pietro - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

L’abbraccio dei fedeli a Papa Francesco. La salma del Pontefice da oggi sarà esposta per 3 giorni nella Basilica di San Pietro, in vista dei funerali in programma sabato 26 aprile. Alle 9 di oggi il feretro sarà portato nella Basilica e, dopo la traslazione, San Pietro resterà aperta ai fedeli. Dalle 11 fino a mezzanotte sarà possibile rendere omaggio a Papa Francesco. Domani l’orario sarà più esteso, dalle 7 a mezzanotte, mentre venerdì le porte della Basilica saranno aperte dalle 7 alle 19.

Per la morte del Papa il Consiglio dei ministri ha proclamato cinque giorni di lutto a partire dal 22 aprile. Al capo della Protezione civile Fabio Ciciliano l’organizzazione e la gestione dei funerali e della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice. “Ci aspettiamo l’arrivo di 200-250mila persone”, dice Ciciliano in un’intervista all’Adnkronos, delineando il funzionamento dell’enorme meccanismo di gestione e sicurezza che potrebbe avvalersi anche del sistema It Alert.

“Per i funerali del Papa ci saranno dei maxi schermi lungo via della Conciliazione, a piazza Pia e piazza Risorgimento. Poi man mano che andremo avanti se dovessimo percepire un numero ancora più grande di persone ne saranno posizionati altri”, dice il prefetto di Roma Lamberto Giannini.

I prossimi 3 giorni saranno un rodaggio: nella giornata di ieri “all’interno di Piazza San Pietro sono transitate almeno 50mila persone e nell’area hanno gravitato quasi 100mila persone. Tutta l’area intorno a San Pietro sarà soggetta a controlli molto importanti per i funerali del Papa. Arriveranno rinforzi da altre regioni”.

A Roma sono attesi leader provenienti da tutto il mondo. La maggior parte dovrebbero arrivare sabato e ripartire in giornata. Un’eccezione sarà rappresentata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che arriverà venerdì con la moglie Melania. “Il presidente partirà venerdì mattina da Washington e rientrerà negli Stati Uniti sabato sera”, spiega la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.

“Ci stiamo calibrando in base a quanto avvenuto in passato, per 170 delegazioni tra capi di Stato e di governo, ci siamo attenuti a questa cornice di massima”, dice il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

La trasferta del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Asia è stata annullata e verrà riprogrammata nelle prossime settimane. La premier venerdì 25 e sabato 26 era attesa per due visite ufficiali nella Repubblica dell’Uzbekistan, a Samarcanda, e poi nella Repubblica del Kazakistan, dove domenica 27, ad Astana, si sarebbe tenuto il vertice Italia-Asia centrale con Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.

Oggi intanto niente premier time in Senato. Slittano infatti al 7 maggio, probabilmente alle 16, le interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell’articolo 151-bis del Regolamento, al presidente del Consiglio dei ministri previste per le 16 di oggi, come ha stabilito la conferenza dei capigruppo.