Piccoli borghi e grandi Stati, è “senza frontiere” l’edizione 2025 della “Festa del Tulipano” di Castiglione del Lago - Tuttoggi.info

“Non è solo un evento di colori e festa, ma un’occasione per riflettere su come, anche nel mondo di oggi, sia fondamentale valorizzare le piccole realtà, perché spesso sono proprio loro a custodire le storie più autentiche e affascinanti”. E’ con le parole del presidente dell’associazione “Eventi Castiglione del Lago”, Marco Cecchetti, che è stata presentata la 55esima edizione della “Festa del Tulipano”, il grande evento di Primavera che si appresta ad aprire i battenti giovedì 24 aprile per poi protrarsi fino al 3 maggio a Castiglione del Lago (PG) e che vivrà il momento clou nelle parate in programma il 25 e 27 aprile (dalle 14.30 alle 19) e in notturna il 3 maggio (dalle 21 alle 23.30) con i carri allegorici da un milione di veri petali dedicati a San Marino, Città del Vaticano, Malta e Principato di Monaco ad attraversare le vie del borgo. Sarà dunque per la prima volta “senza frontiere” la manifestazione che quale filo conduttore celebrerà la “grandezza” dei piccoli Stati, che si accomuna all’identità forte, alla capacità di mantenere viva la propria storia e al valore della comunità dei piccoli borghi tra i quali spicca anche la perla lacustre dove nacque il condottiero Ascanio della Corgna.

Alla presentazione sono intervenuti, oltre al presidente Cecchetti accompagnato dalla vice presidente Laura Parbuono, il sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico, il consigliere regionale Cristian Betti, l’amministratore unico di Sviluppumbria Michela Sciurpa, il direttore del Gal Trasimeno-Orvietano Francesca Caproni, il presidente di Confcommercio Trasimeno Mirko Salvi, il presidente dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” Fiorello Primi, il presidente della “Strada del Vino Colli del Trasimeno” Luca Partenza, mentre ha portato i saluti del “Consorzio Tutela dei Vini DOC Colli del Trasimeno” e di Umbria Top Wines il responsabile della comunicazione Danilo Nardoni. Al pubblico ormai sempre più folto verranno proposte numerose iniziative per un’edizione destinata ad entrare nella storia con il suo fitto cartellone di appuntamenti. “I nostri circa centocinquanta volontari dopo tre mesi di lavoro – ha proseguito Cecchetti – proveranno a mettere un altro tassello fondamentale per tramandare una tradizione capace ogni anno di proiettare la realtà castiglionese nel gotha degli eventi e delle rievocazioni storiche a livello nazionale, con il supporto delle istituzioni locali e dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia”. Il cui presidente, Fiorello Primi, si è compiaciuto per l’idea di “di ampliare gli orizzonti, complice l’ingresso di San Marino tra i nostri 360 borghi più belli della penisola, rappresentantdo un vero punto di evoluzione della festa”.

Un evento che per il consigliere regionale Cristian Betti “rappresenta una grande emozione, tagliando il traguardo delle 55 edizioni, segno che tutto il tessuto sociale e imprenditoriale ha collaborato negli anni e continua a farlo per valorizzare la città e non solo”. Del resto “si tratta di un incredibile volano di sviluppo economico e turistico in cui anche Sviluppumbria – ha fatto eco il suo amministratore unico Michela Sciurpa, arrivata a fine mandato – hs sempre creduto anche con l’obiettivo di supportare i tanti volontari che sono il vero motore di queste iniziative”. E quelli castiglionesi sono stati particolarmente plauditi dal sindaco Matteo Burico: “E’ questa la vera forza della nostra comunità – ha detto – perché qui stiamo parlando non solo di una festa, ma di un’operazione di marketing territoriale e turistico creando nuovo fermento e grande interesse”.

A fare la parte del leone sfilando tra le vie del borgo saranno i celebri carri allegorici (di 2,5 metri di larghezza per oltre 10 metri di lunghezza), ricolmi di veri petali di tulipani, dedicati a Città del Vaticano con la sua spiritualità nell’anno del Giubileo; al Principato di Monaco con il suo fascino e la sua eleganza; alla Repubblica di San Marino con la sua orgogliosa indipendenza; e infine all’isola di Malta con la sua resistenza in mezzo al mare. Ma c’è anche molto di più tra momenti culturali, aggregativi ed enogastronomici con numerose novità. Una di queste è la possibilità di acquistare i biglietti di ingresso oltre che presso i varchi a ridosso del centro storico anche online sul circuito Ticket Italia, con l’introduzione di un inedito costo per i ragazzi tra i 13 e i 17 anni di 5 euro a fronte del biglietto adulti a 10 euro e con la conferma della gratuità per bambini e ragazzi fino a 12 anni. Sul fronte eno-gastronomico la prima novità riguarda lo spostamento dell’ambita “Taverna del Tulipano”, attiva ogni giorno, presso l’Uliveto vicino a Palazzo della Corgna con piatti tipici locali da offrire ai visitatori per un’esperienza gastronomica autentica e conviviale. Si presenta all’esordio, poi, l’evento “Calici e Tulipani” (solo dal 30 aprile al 2 maggio, dalle 17 alle 23 in piazza Antonio Gramsci, zona uliveto), “un percorso degustativo tra le migliori cantine del Trasimeno, immerso nella bellezza e nei profumi della Festa, che nasce dalla collaborazione tra il Consorzio Tutela vini Doc Colli del Trasimeno, Confcommercio Umbria-Trasimeno, Università dei Sapori e “La Strada del Vino Colli del Trasimeno”, come ha ricordato il suo presidente Luca Partenza. Alla quale si associa, inoltre, la prima edizione di “Gustum”, con degustazoni dei migliori prodotti gastronomici del territorio. “Si tratta di uno dei momenti targati Gal Trasimeno-Orvietano – ha detto il suo direttore, Francesca Caproni – insieme ad una mostra sulla “Biodiversità del Trasimeno in immagini” (al via dal 22 aprile, n.d.r.) quale nostro contributo doveroso pur in un momneto di transizione tra la vecchia e la nuova programmazione che speriamo porti grazie alla collaborazione della Regione Umbria nuova linfa per il sostegno alle inizitive di promozione tiuristica. Essere comunque ancora a fianco della “Festa del Tulipano” è motivo di grande orgoglio”.

Confermatissimo, poi il “Trasimeno Rosé Festival”, giunto alla sesta edizione e reso possibile anche grazie al sostegno della Regione Umbria, poiché si inquadra in un ambito del piano di valorizzazione dei vini regionali di qualità, in collaborazione con Umbria Top Wines (CSR Umbria 2023- 2027 intervento SRG 10 nr. domanda: 54830001969). In pratica, per tutta la durata della manifestazione sarà possibile degustare i vini dei produttori del Consorzio Tutela vini Doc Colli del Trasimeno alla Terrazza del Rosé, affacciata sul lago e allestita in Piazza Gramsci. Alla “Taverna del Tulipano”, poi, sarà disponibile una carta vini dedicata alle etichette del territorio e in occasione delle sfilate ai commensali verrà offerto un calice di rosato in abbinamento ai piatti tipici, a partire dalle specialità a base di pesce di lago. A completare l’offerta turistica le tante attrazioni e iniziative collaterali. Immancabili il “Giardino dei Tulipani”, uno spettacolo botanico unico di grande impatto visivo in piazza Dante Alighieri; il mercatino “Fiori e Passioni” (25-26-27 aprile e 1° maggio) che animerà il borgo con fiori, artigianato e profumi, trasformando piazza Dante Alighieri in un vivace percorso tra eccellenze florovivaistiche, creazioni artigianali e atmosfere primaverili; la grande Ruota panoramica per grandi e piccini che si affaccia sul Lago Trasimeno; e l’iniziativa “Vetrine, Piazzette e Balconi Fioriti”. Di quest’ultima ha parlato il presidente di Confcommercio Trasimeno, Mirko Salvi, sottolineando “la vitalità e la voglia di contribuire allo sviluppo del territorio dalle circa 500 imprese del territorio lacustre e in particolare la collaborazione di quelle castiglionesi, capaci di rendere protagonisti cittadini e attività commerciali, chiamati a contribuire in prima persona all’atmosfera incantata della festa trasformando i propri angoli fioriti o le proprie composizioni in opere d’arte a cielo aperto”.

Tutto il programma e le info logistiche sono consultabili sul sito internet www.festadeltulipano.com.









Luogo: Palazzo Della Corgna, via del Forte, 100, CASTIGLIONE DEL LAGO, PERUGIA, UMBRIA