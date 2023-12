Galleria della Guinza, aggiudicati i lavori "Traguardo storico" - Tuttoggi.info

L'annuncio del segretario della Lega Umbria Riccardo Augusto Marchetti, nel 2024 partiranno i lavori dopo decenni di degrado e abbandono

Sono stati aggiudicati ieri (29 dicembre) i lavori per la galleria della Guinza, la ‘grande incompiuta’ immobile da 30 anni nel degrado e mai aperta al traffico.

Ad annunciarlo è stato il segretario della Lega Umbria Riccardo Augusto Marchetti che ha parlato di “traguardo storico” per un altro collegamento fondamentale tra Umbria e Marche. Già da prima di essere eletto nelle istituzioni l’onorevole del Caroccio si era interessato a questa infrastruttura, portando all’attenzione questo tema nel lontano 2016 in Consiglio comunale a Città di Castello e due anni dopo in Parlamento, con interrogazioni e sopralluoghi.

Un anno fa il Cipess ha portato a 150 milioni il finanziamento per l’adeguamento della galleria e a breve, sicuramente nel 2024, finalmente partiranno i lavori. “Dopo decenni di promesse disattese dalla sinistra, col Governo di Centrodestra e la Lega alla guida della Regione Umbria, la grande incompiuta diventa realtà – conclude Marchetti – l’economia e il turismo dell’Umbria e delle Marche avranno un’occasione in più di sviluppo e sono fiero di aver contribuito a centrare questo obiettivo a vantaggio della nostra comunità e delle imprese”.

Il traforo stradale di quasi 6 km a canna unica – che collega i Comuni di San Giustino e Mercatello sul Metauro – appena due mesi fa era stato criticato dai cittadini del Comitato “Voci della Valle”, che in una lettera alle istituzioni avevano sollevato forti dubbi “sulla reale utilità e legittimità di questi lavori”.