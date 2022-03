Furto in casa, poi il malore: stavolta evitata la tragedia

Ladri ancora in azione nel Marscianese, dieci giorni fa il colpo che era risultato fatale a Giuseppa Ferranti

Furto in casa, poi il malore. Questa volta, per fortuna è stata evitata la tragedia a Marsciano, dove appena 10 giorni fa era morta per un infarto Giuseppa Ferranti, dopo essere entrata nella casa di una familiare svaligiata dai ladri.

L’ultimo episodio ha riguardato un uomo, sempre nel Marscianese, c he è riuscito a mette in fuga i ladri che avevano preso di mira la sua abitazione. Poi, però. ha accusato un malore ed è dovuto ricorrere alle cure sanitarie, fortunatamente senza conseguenze drammatiche.

Un episodio che però conferma l’allarme furti nel Marscianese, nonostante il summit in Prefettura con le forze dell’ordine e il sindaco Mele e una maggiore presenza di divise sul territorio.