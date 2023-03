Furto in gioielleria da 1300 euro, “traditi” dal furgone i presunti autori | Due denunce

Il colpo era stato portato a segno una settimana fa ad Anghiari, grazie a particolari "tecniche di distrazione", la refurtiva era già stata acquistata da due Compro-Oro fuori regione

Sarebbero un uomo e una donna provenienti da Rimini gli autori del furto subito giovedì scorso (23 marzo) dalla gioielleria Meazzini di Anghiari (Ar).

Un colpo portato a segno grazie a tecniche di distrazione per far venir meno l’attenzione dei commercianti, fornendo agli abili autori di furti l’occasione di mettersi in tasca oggetti piccoli ma dal valore consistente. Solitamente i malviventi entrano in due in una gioielleria in cui lavora un solo addetto, così mentre uno impegna il commesso chiedendo informazioni e facendosi mostrare alcuni oggetti, l’altro intasca abilmente la refurtiva, a volte utilizzando sacchetti confezionati in modo da eludere i sistemi antitaccheggio.