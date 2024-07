Furto d'auto in via Garibaldi, rintracciato uomo in fuga | Era anche evaso dai domiciliari - Tuttoggi.info

Il 29enne è stato denunciato per furto d'auto ed evasione, 24 ore prima aveva compiuto un altro colpo in un bar di Città di Castello

E’ stato individuato e denunciato in stato di libertà il presunto responsabile del furto d’auto di tre giorni fa ad Umbertide, con la quale aveva pure colpito e danneggiato altre due vetture in sosta prima di darsi alla fuga (durata appena tre giorni).

I militari, sopraggiunti immediatamente sul posto, hanno acquisito le testimonianze dei presenti e le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza della zona, grazie alle quali sono riusciti ad individuare e successivamente indentificare un 29enne straniero, già noto alle forze dell’ordine in quanto pregiudicato e, addirittura, tuttora sottoposto agli arresti domiciliari.

Recatisi all’abitazione del giovane, inoltre, i carabinieri non lo hanno nemmeno trovato al suo interno. Dopo averlo rintracciato il 29enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di evasione e furto di auto. L’indagine ha infine permesso di attribuire al giovane un secondo furto consumato la notte precedente in un noto bar di Città di Castello, dove avrebbe asportato alcune centinaia di euro in contanti e tabacchi.