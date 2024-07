Ruba un'auto, ne distrugge due in sosta e scappa a piedi | E' caccia all'uomo - Tuttoggi.info

E' successo in via Garibaldi ad Umbertide, una poliziotta e un corriere hanno tentato invano di fermare la fuga del ladro | Indagini tuttora in corso

Attimi di paura e panico, ieri mattina (9 luglio) ad Umbertide, dove un uomo – probabilmente ubriaco e sotto effetto di stupefacenti – ha rubato una Fiat Grande Punto parcheggiata davanti al Bar Giardino (nella trafficata via Garibaldi) per poi ripartire a razzo e provocare altri danni.

Il furto dell’auto, appartenente ad un operaio 58enne fermatosi al bar il tempo di un caffè, è avvenuto poco prima delle 13, con il fuggitivo che, nella sua folle corsa a tutto gas in direzione stazione, ha centrato una Fiat Panda e una Suzuki Swift in via Fratta, rischiando peraltro di travolgere una poliziotta fuori servizio e un corriere (quest’ultimo ha riportato una botta ad un braccio) che hanno tentato invano di fermarlo.

Dopo essersi scontrato con le due vetture in sosta, la Punto – distrutta nella parte anteriore – si è fermata proprio in via Fratta (dove l’uomo alla guida aveva svoltato). Quest’ultimo ha quindi abbandonato il mezzo sparendo tra le strade del centro con il cellulare asportato dall’abitacolo. I carabinieri stanno tuttora indagando per rintracciare il fuggitivo, ancora “latitante” dopo 24 ore.