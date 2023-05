Furto da 10mila euro in tabaccheria, rintracciato e arrestato 41enne - Tuttoggi.info

Il colpo era avvenuto a fine gennaio in via della Repubblica, l'uomo aveva riscosso anche i premi di 40 'gratta e vinci' rubati | Scovato in un appartamento di San Sisto è stato subito portato in carcere

E’ stato rintracciato e arrestato dai carabinieri in un appartamento di San Sisto (Perugia), il 41enne responsabile del furto nella tabaccheria di Via della Repubblica a Gubbio, avvenuto a fine gennaio e per il quale l’uomo era stato denunciato.

L’uomo – già arrestato nel 2021 per reati inerenti agli stupefacenti e sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione in caserma per due tentati furti commessi a Perugia – era stato individuato grazie ai filmati di varie telecamere di videosorveglianza: in quell’occasione, dopo aver forzato e spostato il distributore automatico all’interno della vetrina, si era introdotto all’interno della tabaccheria passando da un buco della saracinesca, trafugando contanti, tabacchi e gratta e vinci e contanti per un valore totale di quasi 10.000 euro.

Dalle indagini era poi emerso che l’uomo era stato in numerose ricevitorie per riscuotere le vincite di almeno 40 ‘gratta e vinci’ rubati. Una volta sequestrati i tagliandi riscossi, sono quindi state acquisite le immagini degli esercizi commerciali eugubini in cui l’uomo ha incassato i vari premi. Grazie poi agli ulteriori filmati acquisiti, è stato possibile confermare i sospetti dei carabinieri, indirizzati sempre alla medesima persona.

Essendoci il concreto e attuale pericolo di reiterazione di questo e altri reati, la Procura ha chiesto e ottenuto l’applicazione della misura cautelare in carcere. Dopo averlo scovato, come detto, nell’appartamento di San Sisto, il 41enne è stato tradotto al carcere di Perugia – Capanne.