Furti nell'assisano, i cittadini scrivono al Comune: "Servono più controlli" - Tuttoggi

Malviventi scatenati tra Petrignano, Torchiagina, Palazzo e Sterpeto. Intanto Comune e Prefettura rinnovano il Patto per la legalità

Troppi furti nell’assisano, i cittadini si mobilitano. Da due anni i cittadini i cittadini di Petrignano, Torchiagina, Palazzo, Sterpeto – sono “vittime di un vero e proprio incubo, quello dei furti con scasso e della violenza su ogni ostacolo che si frappone tra il bottino e i malviventi: tagliano reti di recinzione, fracassano porte e finestre. Nel giro di una settimana, sono state trafugate numerose abitazioni, almeno due a sera“, sostiene l’avvocato Valeria Passeri, allegando anche le prove fotografiche del passaggio del ladri. (Continua dopo la foto)

“Ormai si vive in un clima di paura, non si è più sicuri nemmeno delle proprie mura domestiche – aggiunge la nota sui furti – Non è tollerabile questa situazione, in tranquille frazioni dell’assisano, neppure se abitassimo in una Metropoli. Chiediamo, quindi, alle forze dell’ordine e al Comune di Assisi – visto il sindaco ha anche doveri/poteri a garanzia dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana – di intensificare i controlli, soprattutto durante la sera e la notte, quando le condizioni temporali favoriscono questi ‘attentati’ per ora solo al patrimonio, magari avvalendosi anche di guardie giurate“.

Furti, a breve l’attivazione del controllo di vicinato

Nelle scorse settimane anche viste le numerose segnalazioni di furti il Comune aveva annunciato la creazione cinque gruppi sul territorio per il controllo di vicinato – 1) Costa di Trex, Armenzano, Paradiso, Porziano, Santa Maria di Lignano e Pieve San Nicolò; 2) Torchiagina, Petrignano, Sterpeto, Palazzo, Mora, Tordibetto, San Gregorio, Rocca Sant’Angelo; 3) Tordandrea, Castelnuovo, Capodacqua, Rivotorto, San Vitale; 5) Assisi capoluogo; 5) Santa Maria degli Angeli – con il compito di segnalare così direttamente ed efficacemente eventuali vulnerabilità ambientali, comportamenti sospetti, elementi e/o fatti di interesse al Comune o alle forze di polizia. Della costituzione si sta occupando la municipale.

Firmato per la quarta volta il Patto di legalità

Intanto tra la Prefettura e Comune di Assisi è stata firmata l’intesa per il rinnovo del Patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale. Per la quarta volta viene rinnovato l’accordo che ha durata biennale in base al quale si stabiliscono le azioni a tutela della legalità nel territorio comunale, azioni che interessano il settore degli appalti pubblici, la tracciabilità dei flussi finanziari, l’edilizia e l’urbanistica, il commercio, il contrasto all’immigrazione irregolare.

Il presupposto alla base del Patto risiede nella circostanza che le organizzazioni criminali mafiose tendono a infiltrarsi nell’economia legale dei territori diversi dai luoghi d’origine e quindi è richiesto un livello massimo di attenzione da parte di tutte le istituzioni. La volontà delle parti firmatarie del Patto è di assicurare l’interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nell’economia, esercitando i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti, convenendo sull’opportunità di innalzare il livello di collaborazione tra la Prefettura e il Comune di Assisi. Soddisfazione e ringraziamenti alle forze dell’ordine sono stati espressi dal sindaco Proietti e dal vicesindaco Stoppini.