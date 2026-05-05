Aeroporto dell'Umbria ancora in crescita, potenziati i collegamenti bus-treni - Tuttoggi.info

Ad aprile 2026, l’Aeroporto Internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi” registra una crescita del traffico passeggeri pari al +5,4% rispetto allo stesso mese del 2025, segnando così il miglior aprile nella storia dello scalo, con 67.027 passeggeri transitati. Nel primo quadrimestre dell’anno si registrano 143.288 passeggeri, in aumento di circa 9.000 unità (+6,6%) rispetto ai 134.373 dello stesso periodo del 2025, anno che aveva poi fatto registrare il record storico annuale di traffico. Un andamento che conferma il trend positivo dell’aeroporto umbro, sostenuto da una programmazione sempre più consolidata e potenziata.

Per la stagione estiva “Summer 2026”, operativa fino a fine ottobre, sono infatti disponibili circa 580.000 posti su 17 rotte, operate da 6 compagnie aeree, con un’offerta di fino a 118 voli settimanali. Nel dettaglio, il network prevede dieci rotte operate da Ryanair, con quattro collegamenti nazionali verso Cagliari, Catania, Palermo e Brindisi (dal 3 giugno al 30 settembre) e sei destinazioni internazionali: Londra Stansted, Bruxelles Charleroi, Cracovia, Barcellona, Malta e Bucarest. British Airways conferma la rotta Perugia–Londra Heathrow, mentre Wizz Air mantiene il collegamento giornaliero con Tirana. Transavia ha ripreso i voli trisettimanali per Rotterdam. Aeroitalia conferma i voli per Olbia e Lamezia Terme con due frequenze settimanali tra metà giugno e metà settembre, mentre Hello Fly da inizio giugno collegherà Lampedusa e Pantelleria con voli settimanali.

Con l’introduzione dell’orario estivo, è stato inoltre ulteriormente rafforzato il servizio di collegamento via autobus tra Perugia, Assisi e l’aeroporto, realizzato da Busitalia e Trenitalia (Gruppo FS). Sono infatti attivi fino a 32 collegamenti giornalieri, di cui 22 da/per Perugia e 10 da/per Assisi. Il servizio consente l’acquisto dei biglietti direttamente a bordo tramite carta contactless, oltre alla possibilità di acquistare un titolo di viaggio integrato treno – autobus attraverso il sito web Trenitalia, contribuendo a rendere la mobilità sempre più semplice, accessibile e digitale.

La crescita registrata nei primi mesi del 2026 conferma il ruolo strategico dell’Aeroporto Internazionale dell’Umbria nel sistema della mobilità regionale e nazionale, con prospettive positive anche per i mesi di alta stagione.

“La Regione conferma la volontà di investire sull’aeroporto – afferma la governatrice dell’Umbria, Stefania Proietti – e lo ha dimostrato anche in occasione dell’approvazione del bilancio triennale, il primo della nostra amministrazione. Investiamo ogni anno 4 milioni e mezzo di euro sullo scalo aeroportuale perché siamo convinti che lo sviluppo sia l’unica strada per rafforzare un’opera strategica importante. Sono previsti inoltre interventi di potenziamento strutturale, sicurezza e ammodernamento, sostenuti anche da fondi per l’ottavo centenario di San Francesco. L’aeroporto è per noi cruciale per il turismo e per le imprese, oltre che per l’integrazione con le infrastrutture del centro Italia“.