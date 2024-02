Furti con  spaccata al Bar Api e a un Salone di bellezza | foto - Tuttoggi.info

Le foto dei due 'colpi'. Ladri fuggiti lungo la Flaminia. Il bel gesto di un cliente

Notte di furti con spaccata quella registrata alle prime ore dell’alba di ieri a Spoleto dove è stato colpito (per la seconda volta in poco tempo) il Bar Api in via San Carlo e un salone di bellezza nelle immediate vicinanze del centro storico.

Ad agire sarebbero stati due gruppi diversi che, non a caso, hanno scelto esercizi commerciali prossimi alle uscite sulla Flaminia, per la precisione quelle di Spoleto Sud e Nord. Ma andiamo con ordine per quanto Tuttoggi può anticipare sulla base delle prime testimonianza, con le forze dell’ordine che hanno già avviato serrate indagini per cercare di risalire ai responsabili.

La “spaccata” al bar Api è avvenuta poco dopo le 3 di giovedì mattina ed è durata appena quattro minuti come testimoniano le riprese del complesso sistema di videosorveglianza installato dai titolari, già recentemente colpiti da un analogo furto.

Ad agire una banda composta di cinque uomini, con i volti travisati da passamontagna e dai cappucci dei bomber, arrivati a bordo di una station wagon di color nero. In pochi secondi, non essendo riusciti ad avere la meglio sulla serratura, con delle spesse barre di ferro hanno mandato in frantumi la vetrata e sono entrati nel locale.

Qui, presi dei contenitori di plastica, hanno fatto razzia di tabacchi e gratta e vinci. Una volta caricato il bottino sono risaliti in auto e fuggiti lungo la Flaminia in direzione di Terni.

L’allarme è scattato immediatamente tanto che la vigilanza privata e i carabinieri sono arrivati sul posto neanche tre minuti dopo il colpo. Le ricerche sono scattate lungo la statale ma dei malviventi nessuna traccia. Non è dato sapere l’ammontare del bottino che ammonterebbe comunque a diverse migliaia di euro.

Il noto locale di Spoleto aveva già registrato un furto dalle caratteristiche simili appena 6 mesi fa: anche in questo caso la spaccata fruttò un discreto bottino in sigarette e biglietti della fortuna.

Ad agire però, stando al confronto delle immagini ovvero alla corporatura dei banditi, sarebbero stati due bande diverse.

Il fatto di cronaca ha registrato però un piccolo ma significativo gesto: quello di un cliente che ieri mattina, a pochi metri dall’ingresso del bar, ha trovato un gratta e vinci integro, perso dalla banda nella fuga, e lo ha consegnato ai titolari. “Lo giocherò, visto mai che porti fortuna” ha detto il titolare per sdrammatizzare il momento.

Non si hanno notizie precise dell’altra spaccata, avvenuta sempre alle prime ore dell’alba di ieri, che ha visto i soliti ignoti tentare di forzare l’ingresso di un salone di bellezza, I Salò in Via Nursina, sito a pochi metri dall’uscita nord della città.

Qui i ladri hanno tentato invano almeno una spaccata, come si vede da una foto circolata sui social. Forse disturbati da un’auto di passaggio o forse il vetro antisfondamento che ha retto ai colpi, avrebbero fatto desistere la banda, anche se i danni arrecati alla struttura ammontano a diverse centinaia di euro.

Diversi i casi di furti a saloni di bellezza registrati negli ultimi tempi nel Centro Italia, colpi portati a segno per pochi soldi, al massimo quelli che si possono trovare nel registratore di cassa, o qualche attrezzatura informatica come pc e cellulari.

