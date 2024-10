"Fuori la verità": terminate a Roma le riprese del film scritto dall'autrice umbra Elena Giogli - Tuttoggi.info

Sono terminate giovedì 17 ottobre, a Roma, le riprese del film “Fuori la verità”, un progetto che si preannuncia tra i più promettenti della prossima stagione. Il film vanta infatti un cast di prim’ordine: Claudio Amendola, Claudia Gerini, Claudia Pandolfi, Massimo Wertmuller e i giovani talenti Leo Gassman, Filippo De Carli e Sara Drago, un mix di veterani e nuove promesse che contribuisce a rendere l’opera particolarmente di rilievo.

La sceneggiatura, firmata dalla talentuosa autrice e regista nata a Città di Castello Elena Giogli, insieme ai colleghi Gaia Musacchio e Michele Furfari, segna un punto di svolta nella sua carriera: dopo grande il successo e i numerosi premi internazionali conquistati per la sceneggiatura e la regia del documentario “Il custode della memoria” (2022), la Giogli si è infatti confrontata con la creazione di un racconto ricco di colpi di scena, capace di mettere in discussione grandi temi come la verità, la forza dei legami famigliari e il potere dei media.

Parlando della sua esperienza l’autrice, ha dichiarato: “Questo film per me rappresenta una sfida emozionante: si tratta di una storia sfaccettata, con molti personaggi coinvolti e il processo di scrittura è stato molto lungo e complesso, spero che il pubblico possa immergersi nei dilemmi morali dei protagonisti tanto quanto abbiamo fatto noi durante la scrittura. Sicuramente aver ricevuto complimenti per il copione da attori che vantano una carriera eccezionale come Amendola e Gerini e che hanno lavorato con registi del calibro di Scola, Giordana, Virzì, Verdone e Tornatore per me è stato davvero un grande onore. Ancora non posso rivelare nulla sulla trama ma penso che sia davvero originale; le riprese sono andate molto bene, la produzione non ha badato a spese e cast e troupe sono stati bravissimi, ora è tutto nelle mani del regista e della post-produzione che lavoreranno ancora per qualche mese, quindi per saperne di più non vi resta che vedere il film, appena arriverà in sala.”

Il primo ciak è stato battuto l’8 settembre a Roma per la regia di Davide Minnella, alla sua terza opera dopo gli ottimi risultati ottenuti con “La cena perfetta” e “Cattiva Coscienza”; il film è prodotto dalla storica Lucisano Group – IIF, una garanzia di qualità nel panorama cinematografico italiano. Le aspettative sono dunque alte: con un cast stellare, una regia accattivante e una sceneggiatura così promettente “Fuori la verità” sembra avere tutte le carte in regola per diventare un successo della prossima stagione cinematografica.