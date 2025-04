Amici, Francesco ha un malore durante le prove: "Mi formicola dappertutto" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Francesco ha avuto un malore durante le prove generali della prossima puntata del Serale di Amici. Il ballerino, della squadra di Emanuel Lo, mentre era in studio con gli altri allievi si è seduto per terra dopo aver accusato un malessere fisico.

“Non mi ricordo proprio la coreografia, sto tremando come non mai”, queste le prime parole del ballerino che ha interrotto l’esibizione perché non riusciva a ricordare i passi di danza. “Non ce la sto facendo questa settimana, sto facendo sei coreografie nuove”, ha aggiunto Francesco nel daytime del 23 aprile. “Mi sento un po’ strano”, ha detto mentre cercava di mantenere la calma.

Il ballerino si è seduto per riprendere fiato e ha bevuto dell’acqua, con il sostegno dei suoi compagni: “Sto sentendo un formicolio dappertutto”, ha spiegato alla ballerina Chiara. Dopo aver mangiato uno snack e bevuto dell’acqua, Francesco si è ripreso rapidamente. Il malore del ballerino sembrerebbe sia stato un calo di energie dovuto allo sforzo fisico e mentale in vista della prossima puntata del Serale di Amici.