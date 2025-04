Papa Francesco, dai portachiavi ai rosari: tutti i gadget di Piazza San Pietro - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Calendari, calamite, rosari e portachiavi, ma anche segnalibri e cartoline, scatoline e stampe: piazza San Pietro è piena di gadget che ricordano Papa Francesco. Lo ritraggono che saluta, con le braccia aperte o mentre benedice: in tutti è sorridente, con gli occhiali dalla montatura bordata d’argento a cui tanto teneva.

Venditori ambulanti non se ne vedono, si ‘salva’ solo un piccolo chioschetto all’uscita del colonnato che ha in bella mostra i rosari del Pontefice. C’è poi la storica edicola a ridosso della piazza e lungo via della Conciliazione tutti i negozi sono aperti e a nessuno manca un oggetto dedicato alla memoria di Bergoglio; in alcuni, ci sono anche i libri: le tante biografie che sono state scritte, nel tempo, sul Papa argentino.