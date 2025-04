Biennale di Venezia, Israele potrebbe non partecipare nel 2026: ecco perché - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – La partecipazione di Israele alla 61esima Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia del 2026 è in forse, secondo un articolo del quotidiano ‘Haaretz’ che spiega che il governo di Tel Aviv sta lavorando per rinnovare il suo padiglione in tempo utile.

Il padiglione israeliano è stato chiuso il giorno dell’inaugurazione della Biennale Arte del 2024 dall’artista Ruth Patir, che dichiarò in quell’occasione, insieme ai suoi curatori, che avrebbe riaperto la mostra solo dopo un accordo tra il governo d’Israele e Hamas e un cessate il fuoco a Gaza, condizioni che poi non si sono verificate durante quella Mostra dell’anno scorso. Sebbene i padiglioni della Biennale tendano a essere controversi per una serie di ragioni, quello di Israele è stato tra i più contestati l’anno scorso, prima della decisione dell’artista Ruth Patir di chiuderlo temporaneamente. Migliaia di artisti hanno firmato una lettera in cui definivano il padiglione “genocida”.

Israele non partecipa neppure alla Biennale di Architettura di Venezia del 2025, che si aprirà il mese prossimo. E ora sembra che potrebbe non partecipare alla Biennale Arte del 2026.

La giornalista Naama Riba di ‘Haaretz’ ha riferito che il ministero della Cultura e il ministero degli Esteri israeliani, che co-gestiscono il padiglione, stanno cercando di effettuare la manutenzione del padiglione. Ma il progetto è andato avanti così lentamente che ora potrebbe impedire al Paese di allestire il padiglione del 2026.

Secondo quanto riportato da ‘Haaretz’, il ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato che il piano di ristrutturazione del padiglione ha problemi di bilancio. Sebbene il budget sia stato fissato, il Ministero della Cultura sostiene di essere ancora in attesa di un programma di ristrutturazione del padiglione, che secondo il ministero degli Esteri è stato approvato all’inizio del mese prima della Pasqua ebraica.

La Biennale di Venezia non ha ancora comunicato pubblicamente una scadenza per i padiglioni nazionali e la mostra stessa non aprirà prima del 9 maggio 2026. Tuttavia, circa una dozzina di Paesi hanno già iniziato ad annunciare i loro progetti per la Biennale del 2026. Tra i padiglioni di più alto profilo che sono stati dettagliati ci sono quelli del Regno Unito e della Francia, che saranno realizzati rispettivamente da Lubaina Himid e Yto Barrada. I padiglioni della Biennale sono spesso influenzati dagli sviluppi geopolitici. La Russia, ad esempio, non partecipa alla Biennale di Venezia dall’inizio della guerra in Ucraina.